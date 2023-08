Przez spór dewelopera z wodociągowcami

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wstrzymana! Tak zdecydował sąd

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa na końcowym odcinku al. Rzeczypospolitej została wstrzymana. Chodzi o półkilometrowy fragment trasy, dojazd do terminala końcowego. Wszystko przez spór, który wytworzył się pomiędzy deweloperem a wodociągowcami. Sprawa trafiła do sądu.