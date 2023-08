Zwężą al. Waszyngtona? Tramwajarze rozpoczęli pomiary przed remontem

Poszukiwany od 90 dni Krzysiek widziany nad Bałtykiem!? Jego bliscy zapraszają go do Kołobrzegu

Mieszkańcy nie chcą zwężenia

Reporterzy „SE” przez kilka godzin odpytywali przechodniów na al. Waszyngtona, czy są za zwężeniem tej ulicy. Opinie były jednogłośne: - nie ma mowy! To najważniejsza arteria dzielnicy, która i tak już jest mocno zakorkowana – słyszeli dziennikarze od wzburzonych mieszkańców. Nie natrafili na ani jedną odmienną opinię.

Pomiary dendrologiczne

A co nas skłoniło do przeprowadzenia sondy? Na al. Waszyngtona pojawili się ostatnio specjaliści, którzy na zlecenie Tramwajów Warszawskich przeprowadzali badania. Dendrolodzy przygotowują plan ochrony drzew w czasie planowanego remontu. - Chodzi o to, że drzewa rosną bardzo blisko torów tramwajowych i ich korzenie wymagają zabezpieczenia – wytłumaczył nam rzecznik TW Maciej Dutkiewicz.

Tramwajarze nabrali wody w usta

Tramwajarze mają plan na modernizację al. Waszyngtona, ale wciąż nie chcą zdradzać jego szczegółów. - W tym roku ogłosimy przetarg na przygotowanie projektu budowlanego. Do czasu modernizacji torów, którą planujemy najpóźniej do 2029 roku, będziemy musieli, tak jak dotąd, robić na Waszyngtona doraźne remonty – przekazał rzecznik TW, który nie odpowiedział na nasze pytanie o to, czy w planach jest zwężenie jezdni. - Bardzo wiele będzie zależało od analizy dendrologicznej. To wpłynie na projekt. Priorytetem jest ochrona drzew – powiedział wymijająco Maciej Dutkiewicz.

Radni przeciwni zwężeniu ponad politycznymi podziałami

- Oprócz mieszkańców Pragi-Południe, którzy zgłaszają mi swoje obawy, sprzeciw wobec zwężenia jezdni al. Waszyngtona wyrazili jednogłośnie i ponad politycznymi podziałami wszyscy radni dzielnicy – powiedział w rozmowie z „SE” radny Marek Borkowski. W opublikowanym przez radę stanowisku czytamy, że radni są stanowczo przeciwni zmianom, które pogorszą płynność ruchu i obsługę komunikacyjną i zwiększą emisję zanieczyszczeń i hałas. Jednocześnie rada wskazała konieczność budowy wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów. Akurat tę potrzebę uda się zrealizować. Jak słyszymy od przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, droga rowerowa powstanie po północnej stronie alei. - Jesteśmy na etapie projektowania. Mogę zapewnić, że żadne drzewo nie ucierpi przy tej inwestycji – powiedział Jakub Dybalski z ZDM. Cierpieć jednak będą jeszcze długo pasażerowie tramwajów, patrzący jak składy pokonują pofalowane szyny na al. Waszyngtona z „zawrotną” prędkością 20 km/h. MN

Al. Waszyngtona będzie zwężona? Kiedy remont pofalowanego torowiska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.