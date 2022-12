Torowisko na al. Waszyngtona grozi katastrofą! Tramwaje zwolniły. Będzie remont.

Składy zaczęły się czołgać

Torowisko na al. Waszyngtona grozi katastrofą! Są ograniczenia dla tramwajów. Będzie remont!

Stało się to, czego wszyscy bali się najbardziej… opłakany stan torowiska tramwajowego na al. Waszyngtona doprowadził do tego, że tramwaje muszą tam się czołgać. Składy zwolniły do 20 km/h, bo szyny wraz z podkładami dosłownie pływają w błocie gdy przejeżdża po nich pojazd. Od dawna mówi się o generalnym remoncie tej trasy. Do tej pory nie było pieniędzy i odpowiednich uzgodnień kilku spółek. Dziś po raz pierwszy słyszymy, że jest zielone światło na realizację tej inwestycji.