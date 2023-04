Z ziemi wyrosły ceglane mury

Odkopali dawną zajezdnię konno-tramwajową. Niezwykłe znalezisko podczas budowy trasy tramwajowej do Wilanowa

Przy ulicy Puławskiej trwa budowa trasy tramwajowej do Wilanowa. Operator koparki próbując dostać się do plątaniny czarnych kabli ułożonych pod ziemią nagle dokonał nietypowego odkrycia. Oczom robotników ukazał się ceglany mur, który z każdym kolejnym ruchem łyżki koparki stawał się dłuższy. Jak się okazuje, to pozostałości po dawnej zajezdni obsługującej tramwaje konne.