Cała prawda o małżeństwie Olgi Borys. Przez lata to ukrywała

Olga Borys oraz Wojciech Majchrzak poznali się we wrocławskiej szkole teatralnej. Wspólne studia sprawiły, że młodzi zakochali się w sobie bez pamięci. Para od lat uchodzi za jedno bardziej zgranych małżeństw w polskim show-biznesie. Niedawno w sieci pojawiły się jednak plotki, z których można wywnioskować, że nie zawsze było różowo.

Prawda na temat małżeństwa Olgi Borys ujrzała światło dzienne

Olga Borys po narodzinach dziecka zaczęła nieco odsuwać się od swojego ukochanego męża. Gwiazda przyznała, że nie poświęcała mu należytej uwagi. Wojciech Majchrzak czuł się niedoceniony i zaczął znikać z domu.

"Uświadomiłem sobie wtedy, że małżeństwo nie musi trwać wiecznie, bo nic nie trwa wiecznie. Szczęście nie jest nam dane na zawsze, nie wiemy, kiedy zostanie nam odebrane" - opowiadał aktor w rozmowie z dziennikarzami "Rewii".

Majchrzak wyznał, że zdarzył się moment, w którym poważnie myślał o rozstaniu z Olgą Borys. W porę jednak przypomniał sobie o tym, co ślubował swojej ukochanej przed ołtarzem. Wtedy zdecydował, że będzie z ukochaną na dobre i na złe.

"My się rozwodzimy co tydzień, a sprzeczamy codziennie. Nasze kłótnie nie trwają na szczęście dłużej niż trzydzieści sekund. Teraz już wiemy, że nie warto" - powiedziała aktorka w rozmowie z dziennikarzami "Dobrego Tygodnia".

Olga Borys i Wojciech Majchrzak uchodzą za zgodną parę

W środowisku show-biznesowym para uznawana jest za bardzo zgodne małżeństwo. W jednym z wywiadów o zakochanych wypowiadał się nawet Robert Więckiewicz, który wyznał, że Olga i Borys są dla siebie stworzeni.

"Idealnie na siebie trafili. Wojtek zawsze był takim spokojnym człowiekiem, takim refleksyjnym, a Olga była bardzo energetyczna i pełna szalonych pomysłów. Wydaje się, że te dwa temperamenty stworzyły idealną całość" - mówił Więckiewicz w cyklu "Kulisy sławy" w "Uwadze!" na antenie TVN.

W formacie Mariusz Jakus dodał, że według niego to Olga spełnia się bardziej jako kierowniczka w tym związku.

"W żadnym związku nie może być dwóch kierowników, także sorry, że to powiem Wojtek, ale myślę, że tam kierownikiem jest Ola. Wojtek to jest taki taktyk - wie, kiedy się wycofać, pójść krok do przodu albo w bok" - dodał Mariusz Jakus w programie TVN.

