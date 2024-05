Magdalena Walach ukrywa męża? On też grał w hicie TVP

Ma żal do producentów?

Magdalena Walach świętowała właśnie swoje 48. urodziny. Aktorka już od ponad dwudziestu lat jest aktywna zawodowo. Na swoim koncie ma role w wielu lubianych serialach. Największą popularność przyniosły jej występy w "Pensjonacie pod różą", "M jak miłość", "Stuleciu Winnych" czy "Komisarzu Alexie".

Mimo dużej rozpoznawalności, aktorce udaje się skutecznie rozdzielać życie zawodowe od prywatnego. Rzadko pojawia się na branżowych imprezach i jeszcze rzadziej opowiada o życiu poza pracą. Część widzów z pewnością zaskoczy informacja, że wybrankiem jej serca jest aktorem. I podobnie do niej, też pojawił się w "M jak miłość". Paweł Okraska, bo o nim mowa, przez kilka lat wcielał się w Michała Łagodę, ukochanego Małgosi Mostowiak. Pojawił się również w "Komisarzu Alexie", "Barwach szczęścia", "Diagnozie" czy "Eterze".

Magdalena Walach i Paweł Okraska poznali się na obozie adaptacyjnym dla nowych studentów krakowskiej szkoły teatralnej. Po latach wspominali, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. To aktor jako pierwszy zrozumiał, że czuje do koleżanki z uczelni coś więcej niż tylko przyjaźń. Zaczął tak planować swój dzień, żeby "przypadkowo" wpadać na nią na korytarzach.

"Na początku wydawało mi się, że nasze korytarzowe spotkania były zupełnie przypadkowe. Dopiero potem okazało się, że wszystkie są dokładnie przemyślane i zaplanowane na podstawie mojego harmonogramu zajęć" - wspominała Walach w rozmowie z "Vivą".

Aktorska para unika rozgłosu

Parą zostali na drugim roku, ale nie chcieli się śpieszyć z kolejnymi etapami związku. W jednym z wywiadów przyznali, że cieszyło ich spokojne poznawanie siebie: "Zbyt szybkie przeskakiwanie z jednego etapu na kolejny to pozbawianie siebie radości tych pierwszych chwil: randek, flirtu, zauroczenia i zakochania, trzymania się za ręce, pocałunków".

Młodzi małżonkowie od samego początku mogli liczyć na swoje wsparcie. Doradzali sobie w zawodowych decyzjach. To właśnie ukochany namówił Magdalenę na udział w castingu do serialu "Pensjonat pod różą". Początkowo dzielili życie między Kraków a Warszawę. "Możemy sobie pozwolić na życie na walizkach, póki nie mamy dzieci. Nasz dom jest tam, gdzie my" - cytuje ich słowa Świat Seriali.

Gdy w 2006 roku na świat przyszedł ich syn, postanowili osiedlić się w Warszawie. Obecnie nie pojawiają się za często na branżowych imprezach i unikają wspólnych wywiadów. Skupiają się na wychowaniu syna oraz rozwoju kariery. "O kochaniu lepiej milczeć" - stwierdziła kiedyś Magdalena Walach.