Pieszy wpadł pod tramwaj! Dramatyczny wypadek w centrum Warszawy

Warszawa. Pieszy wapdł pod trawmaj w centrum. Potężne utrudnienia

Wszystko działo się we wtorek (28 listopada) o godz. 15 przy skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i ul. Świętokrzyskiej. - Do zdarzenia doszło przy przystanku Metro Świętokrzyska. Pieszy wybiegł zza tramwaju i został potrącony przez tramwaj linii 4 jadący w kierunku Banacha. Na miejscu jest pogotowie ratunkowe. Są utrudnienia w kursowaniu tramwajów - powiedział w rozmowie z TVN Warszawa rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. Według rzecznika pieszy był pijany.Uderzenie mocno go poturbowało. Z urazem głowy trafił do szpitala. Nie znamy jego dokładnego stanu zdrowia.

