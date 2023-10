Podczas bierzmowania biskup grzmiał z ambony. "Nie ogłaszajcie "odjaniepawlania""

Makabryczne zabójstwo w Falenicy. Mateusz zabił rodziców, bo mówili mu, że się nie uczy? Nie trafił do więzienia!

Bierzmowanie w Dzień Papieski

Podczas uroczystych obchodów Dnia Papieskiego w niedzielę, 15 października, biskup Mirosław Milewski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii pw. św. Bartłomieja w Szyszkach (pow. pułtuski). Duchowny wykorzystał okazję, by powspominać pontyfikat papieża Jana Pawła II. Biskup stwierdził, że od wielu lat pewne środowiska robią wiele, żeby podważyć sens i rangę pontyfikatu papieża Polaka, multiplikować hejt na Jana Pawła II, a także poddawać krytyce jego nauczanie i działalność.

- Mówię o tym zawsze, gdy mam taką okazję: jestem dumny z tego, że należę do Pokolenia JP II, że ja i moi rówieśnicy wzrastaliśmy w czasie tamtego pontyfikatu, że ten Papież nas kształtował. Niech więc z duchowego i intelektualnego lenistwa nie ogarnia nas „grzech niepamięci” o tym, co św. Jan Paweł II, papież, pielgrzym, świadek i prorok, zrobił dla dobra naszej Ojczyzny i całego świata - poprosił bp Milewski.

Zaakcentował również, że papieżowi Polakowi bardzo zależało na ludziach młodych, których nazywał "przyszłością Kościoła".

Apel biskupa do młodzieży

- Dziś, w XXIII Dniu Papieskim proszę was, zwłaszcza młodych, abyście nie traktowali Jana Pawła II jak reliktu przeszłości czy publicznie ogłaszali „odjaniepawlanie”. Nie rezygnujcie z katechezy szkolnej, na której poznajecie Jezusa i tych, którzy Go wam głoszą. Nie porzucajcie wiary - zaapelował bp Mirosław Milewski do ludzi młodych.