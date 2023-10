Kard. Nycz grzmi z ambony: "Jan Paweł II miał świętą rację!"

Kard. Nycz grzmiał z ambony. "Papież miał świętą rację"

W niedzielę, 15 października, obchodzony będzie 23. Dzień Papieski. W ramach obchodów w całym kraju zaplanowano szereg wydarzeń. Jednym z nich jest konferencja naukowa pt. "Transhumanizm: człowiek przyszłości czy człowiek wyobrażony?". Konferencję tę poprzedziła msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Metropolita warszawski w homilii nawiązał do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego "Jan Paweł II. Cywilizacja życia".

Jak zaznaczył, organizatorzy Dnia Papieskiego uznali w tym roku, że wśród tematów, które Jan Paweł II poruszał w trakcie swojego pontyfikatu, problematyka ewangelii życia, czyli "życia prawdziwie i głęboko przyjętego przez człowieka", powinna w praktyce przekładać się na budowanie cywilizacji życia.

Jak podkreślił metropolita warszawski, 45 lat temu, w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, aborcja i eutanazja już były poważnymi problemami. "A jednak, w jakimś sensie, zwłaszcza w przypadku eutanazji, dopiero się zaczynającymi W Europie, niepewnie. Wtedy był to problem ukrywany, dzisiaj już taki nie jest. Papież miał świętą rację, że ten temat podnosił" – zastrzegł.

Kar. Nycz ostro o aborcji i eutanazji

Podczas homilii kard. Nycz przypomniał, co na temat ochrony życia dzieci nienarodzonych mówił niegdyś św. Jan Paweł II. "Dzisiaj, prawie 20 lat po jego śmierci, doszliśmy do takiego stopnia mówienia o aborcji i ochronie życia, że próbuje się wymusić we współczesnym świecie (uznanie), zwłaszcza w pierwszym świecie, że prawo do aborcji jest prawem człowieka dla kobiety. Nazwijmy rzeczy po imieniu: czyli prawem człowieka jest prawo do zabijania. A więc znowu widać, jak potężna jest, jak wzrosła aktualność tego, co mówił o życiu papież" – grzmiał metropolita warszawski z ambony.

Kard. Nycz zaznaczył również, że w ramach tematu cywilizacji życia mieści się również temat transhumanizmu. Wyjaśnił, że kiedy Jan Paweł II mówił o życiu, miał na myśli nie tylko aborcję i eutanazję.

"Jeśli do tego dodamy wszystkie inne obszary: genetyczne, informatyczne, i także transhumanizm, to zobaczymy, jak człowiek, w swoim geniuszu niewątpliwym, idzie daleko, nie bardzo sobie zdając sprawę z tego, dokąd idzie i po co idzie. Nie stawia sobie pytania o sens, nie stawia pytania, po co to wszystko. A może to prowadzić na niebezpieczny margines" - ocenił metropolita warszawski.