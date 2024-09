Super Express i Radio ESKA zbierają dary dla powodzian w całej Polsce. Zobacz, jak możesz pomóc w Płocku

i Autor: Super Express Super Express i Radio ESKA zbierają dary dla powodzian w całej Polsce

WAŻNE

Super Express i Radio ESKA ruszają z akcją pomocy dla powodzian. W środę i czwartek (18-19 września) redakcje należące do Grupy ZPR Media będą zbierały najpotrzebniejsze rzeczy dla poszkodowanych w powodzi w Polsce. Można je przynosić do lokalnej redakcji Radia ESKA i Super Expressu w Płocku przy ul. Otolińskiej 21, pokój 203, a wieczorem – przy wejściu do budynku. Za transport darów odpowiada partner akcji – firma InPost. Zobacz, jak możesz pomóc razem z nami!