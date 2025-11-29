29 listopada zmarł ks. Jacek Wichorowski, proboszcz parafii w Krzynowłodze Małej. Miał 55 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 3 grudnia o godz. 11:00 w kościele parafialnym w Krzynowłodze Małej.

Zgodnie z wolą zmarłego, zamiast kwiatów na pogrzebie będzie można złożyć ofiarę do puszki na Caritas Diecezji Płockiej.

Nie żyje ks. Jacek Wichorowski. Proboszcz z diecezji płockiej miał 55 lat

Lokalną społeczność Krzynowłogi Małej oraz całą diecezję płocką obiegła smutna wiadomość. W sobotę, 29 listopada 2025 roku, zmarł ceniony duszpasterz, ks. Jacek Wichorowski. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, duchowny miał 55 lat. Kuria w Płocku podała już szczegółowy harmonogram uroczystości pogrzebowych. Ostatnie pożegnanie zmarłego kapłana rozpocznie się już we wtorek, 2 grudnia. Tego dnia o godzinie 19:00 w kościele parafialnym w Krzynowłodze Małej odprawiona zostanie Msza Święta żałobna w intencji śp. ks. Jacka Wichorowskiego.

Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się dzień później, w środę, 3 grudnia. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 11:00 w kościele parafialnym pw. św. Dominika. Liturgii będzie przewodniczył ordynariusz diecezji, biskup płocki Szymon Stułkowski. Bezpośrednio po zakończeniu mszy, ciało zmarłego proboszcza zostanie złożone do grobu na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Wzruszająca ostatnia wola proboszcza. Zamiast kwiatów poprosił o jeden gest

W oficjalnym komunikacie poinformowano również o wyjątkowej prośbie, jaką ks. Jacek Wichorowski zawarł w swoim testamencie. Duchowny, znany ze swojej skromności i troski o potrzebujących, do końca myślał o innych. Jego ostatnią wolą była prośba o nieprzynoszenie na uroczystości pogrzebowe kwiatów i wieńców. W zamian za to poprosił żałobników o wsparcie dzieła, które było bliskie jego sercu.

Zamiast kupować kwiaty, wierni będą mogli złożyć dobrowolną ofiarę do specjalnie przygotowanej puszki. Zebrane w ten sposób środki zostaną w całości przekazane na rzecz Caritas Diecezji Płockiej, organizacji niosącej pomoc najbardziej potrzebującym.