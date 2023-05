Wielkie świętowanie w płockim ZOO. Aligatorzyca Marta kończy 93 lata!

Sylwester Z. usłyszał zarzuty jazdy "na podwójnym gazie". Starosta płocki może trafić do więzienia!

„Zapraszamy serdecznie do wspólnego świętowania 93. urodzin naszej aligatorzycy Marty. Już 20 maja po raz kolejny odśpiewamy jej „200 lat”” - ogłosił ogród zoologiczny w Płocku i jak zapewnił, podczas „hucznie obchodzonego jubileuszu seniorki” nie zabraknie opowieści i ciekawostek z jej długiego życia oraz atrakcji dla najmłodszych gości.

„Główną częścią urodzinowego przyjęcia Marty będzie pokazowe karmienie. Jubilatka otrzyma w prezencie tort, składający się z jej ulubionych przysmaków, w tym ryb. Będzie także drugi tort w kształcie krokodyla, oczywiście dla gości jubileuszowej fety” - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Magdalena Kowalkowska z ZOO w Płocku. Jak zaznaczyła, odwiedzający Martę w jej 93. urodziny będą mogli też bliżej poznać innych mieszkańców herpetarium, przy czym na dzieci czekały będą animacje i konkursy z nagrodami.

Aligatorka-celebrytka

„Marta już nie może doczekać się gości. Jak przekonują jej opiekunowie, nasza seniorka nie ma żadnych problemów zdrowotnych, ma za to apetyt. Trzeba też powiedzieć, że jest bardzo łagodna i chętnie pozuje do zdjęć” - podkreśliła Kowalkowska. Jak dodała, Marta, jako celebrytka, ma duże doświadczenie, będąc filmową gwiazdą - w 1970 r. zagrała bowiem krokodyla Hermana w kultowej komedii w reżyserii Andrzeja Kondratiuka „Hydrozagadka”, do której zdjęcia powstawały m.in. nad Zalewem Zegrzyńskim.

Zoo w Płocku przypomina, że mieszkająca tam aligatorzyca to „najstarsze zwierzę w europejskich ogrodach zoologicznych” - Marta wykluła się w 1930 r. w nieistniejącym już ogrodzie Reptile Jungle w Slidell w USA, a do płockiego ogrodu przybyła 19 sierpnia 1960 r. razem z samcem Pedro. Oboje kupił Polak mieszkający na stałe w USA - inżynier Tadeusz Wągrowski w odpowiedzi na prowadzoną wówczas w Płocku „Akcję Krokodyl”, która polegała na zbiórce książek dla argentyńskiej Polonii.

Marta nigdy nie zaakceptowała niestety obecności samca Pedro, który z tego powodu w grudniu 1960 r. trafił do zoo we Wrocławiu. Aligatorzycę próbowano jeszcze kilka razy łączyć z innymi samcami m.in. z Czech, ale w żaden z nich nie zaskarbił sobie jej względów.

Pracownicy zoo w Płocku opowiadają, że mającą 40 lat Martę zgłosił do udziału w filmie „Hydrozagadka” - o tajemniczym znikaniu wody w Warszawie, które próbuje wyjaśnić superbohater As - ówczesny dyrektor ogrodu, urodzony w Buenos Aires w Argentynie, Tadeusz Taworski (1931-2021). Podczas kręcenia zdjęć doszło do sytuacji, w której wydawało się, że sama Marta może zniknąć, wybierając jako nowe miejsce zamieszkania Zalew Zegrzyński. Na szczęście - jak wspominają pracownicy płockiego zoo - wszystko dobrze się skończyło.

Rekordzistka wśród aligatorów

Aligator missisipijski (Alligator mississippiensis), nazywany też aligatorem amerykańskim, należy do rzędu krokodyli w gromadzie gadów. Osiąga długość od 3 do 6 metrów i masę ciała nawet do 300 kg. W warunkach naturalnych zamieszkuje brzegi rzek i jezior oraz tereny bagniste południowo-wschodniej części USA.

Aligatory żyją średnio 60 do 70 lat, zatem Marta - jak podkreśla płockie zoo - która 20 maja będzie obchodziła 93. urodziny, jest prawdziwą rekordzistką. Jej urodzinowe przyjęcie rozpocznie się w sobotę, 20 maja, o godz. 11.