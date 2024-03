Prokuratura wszczęła śledztwo!

18-latka odesłana do domu. Dzień później już nie żyła. Szpital twierdzi, że "nie wymagała hospitalizacji"

mrok | Michał Michalak | ago 10:21 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Prokuratura w Ostrzeszowie zajmie się sprawą 18-letniej mieszkanki Kobylej Góry, która zmarła nagle w niedzielę, 3 marca. Dzień wcześniej dziewczyna zgłosiła się do szpitala w Ostrzeszowie, gdzie po zbadaniu przez lekarza dyżurnego została zwolniona do domu. Będąc na swojej posesji, straciła przytomność i trafiła śmigłowcem do szpitala we Wrocławiu, gdzie zmarła.