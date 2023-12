45-letni Jarosław chciał rozdziewiczyć 13-latkę! Przed obcymi miała udawać jego córkę

Przywiązywała chłopca za genitalia do pianina, a do jedzenia podawała mu psią kupę. Ukraińskie dzieci przeszły przez piekło

Członkowie ECPU Polska przekazali, że 45-letni Jarosław prosił swoją 13-letnią wirtualną rozmówczynię, by się zaspokajała, a jako instruktaż wysłał jej film pornograficzny. Pisał: "Możesz włożyć tam paluszka. To przyjemne." Zainteresowany biustem i wyglądem narządów płciowych małoletniej, prosił, by korzystając z okazji, że jest sama w domu, wysłała mu nagie zdjęcie. Sam chętnie "pochwalił się" zdjęciem swojego przyrodzenia.

- Planował spotkać się z dziewczynką w celu rozdziewiczenia jej. Chciał, jak to często powtarzał, "kochać się" z małoletnią bez zabezpieczenia, mając na uwadze ewentualne jej zajście w ciążę. "Możemy to zrobić bez zabezpieczenia i w nią"- przekonywał dziecko. Zapewniał, że strach będzie towarzyszył jej wyłącznie za pierwszym razem. Miał w planach wynajem mieszkania, by zamieszkać w nim z 13-latką, z dala od znajomych. Przed obcymi ludźmi zamierzał udawać, że jest ona jego córką - wyjaśniają łowcy pedofilów.

Grupa ścigająca pedofilów pojawiła się w Gnieźnie w czwartek, 7 grudnia, ale 45-latek im uciekł. Nie poddali się. Jak informuje epoznan.pl. swoje ustalenia i materiały przekazali policji. Ustalili też, że mężczyzna może znajdować się w powiecie inowrocławskim, o czym także poinformowali mundurowych. Ostatecznie Jarosława R. zatrzymano.

Pedofil wykorzystał dziewczynki w lesie. Obrzydliwe nagranie