Agnieszka pochowała już synka, a teraz walczy o życie męża! "Ile jeszcze cierpienia na mnie spadnie?"

Ruszył w pościg za rowerzystą i "zmiótł go z drogi". Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa!

Kubuś, pierwsze dziecko pani Agnieszki, urodził się w 2008 roku. Niestety lekarze zdiagnozowali u niego nieoperacyjnego guza pnia mózgu. Chłopiec przeszedł bardzo agresywne leczenie chemioterapią i radioterapią, lecz jesienią 2014 roku okazało się, że guz się powiększył. Pani Agnieszka walczyła o swojego syna do końca. Nie poddawała się. Organizowała zbiórki na leczenie synka i sama wspierała go na każdym etapie leczenia. - Zabrakło nam czasu - mówiła smutno po pogrzebie ukochanego Kubusia. Dwa lata później Kubuś zmarł, a świat pani Agnieszki się załamał…

Zobacz: Nie żyje 20-letni druh Oliwier. Wzruszające pożegnanie kolegów z OSP. "Byłeś wspaniałym człowiekiem"

Po kilku latach od tamtej tragedii kobieta na nowo spróbowała jednak ułożyć sobie życie. - Nie mogę się poddać także dla Kuby - mówiła. Poznała Krzysztofa, z którym połączyła ją wielka miłość. Para pobrała się i 1,5 roku temu na świat przyszła ich wymarzona córeczka. Jednak to, co wydarzyło się w czerwcu tego roku, a dokładnie w dzień ojca, znów zatrzęsło światem pani Agnieszki.

- Wyjechaliśmy na weekend do Kołobrzegu. Chcieliśmy pokazać naszej córeczce morze - opowiada pani Agnieszka, która w pewnym momencie zauważyła, że jej mąż Krzysztof ma żółte oczy. - Powiedziałam, że wracamy z plaży i jedziemy na pogotowie w Kołobrzegu - mówi. Tam zrobiono mężczyźnie próby wątrobowe, które były bardzo wysokie. Po szybkim powrocie do Poznania, USG pokazało pierwsze nieprawidłowości. - Tydzień później już tomograf komputerowy ukazał raka pęcherza żółciowego, który nacieka na drogi żółciowe, wątrobę i węzły - mówi pani Agnieszka.

W jednej chwili świat pani Agnieszki znów się zawalił, a przed oczami pojawiły się koszmary, gdy odchodził jej syn. Dodatkowo lekarze w Poznaniu nie dają panu Krzysztofowi żadnych szans na wyzdrowienie. - Usłyszeliśmy, że w grę wchodzi tylko chemia paliatywna, której nie można podać, bo nie mamy wyników biopsji - mówi pani Agnieszka. Z kolei biopsji zrobić nie można, bo niestety utrzymująca się wysoka żółtaczka nie pozwala na to. - Jego wynik bilirubiny to 19 a musi mieć poniżej 3 - mówi pani Agnieszka, która dodaje, że razem z mężem nie zamierza się poddać. - Znaleźliśmy lekarza, który być może usunie woreczek żółciowy wraz z naciekami, usunie część wątroby zajęty rakiem, przy okazji pobierze wycinek do badan histopatologicznych i po wyniku wrócimy na chemioterapię - mówi z nadzieją w głosie pani Agnieszka.

- Kiedy patrzę na moje dziewczyny nie mogę powstrzymać łez. Pragnę patrzeć, jak moja córeczka rośnie, uczy się mówić, idzie do przedszkola. Nie rozumiem dlaczego los chce mi to wszystko odebrać? - mówi smutno pan Krzysztof. On i jego żona proszą wszystkich o wsparcie finansowe. Bez pieniędzy nie uda im się walka z podstępnym rakiem.

Pan Krzysztof musiał porzucić pracę, teraz zarabia więc tylko pani Agnieszka, a potrzeby na leczenie są ogromne. - Mam ustawioną dietę, zalecone mnóstwo ziół i suplementów. Ratuję się jak mogę stosuje alternatywne formy leczenia, umawiam konsultacje - opisuje mężczyzna i dodaje, że nie podda. I zrobi to dla żony. - Siedem lat temu walczyła o synka, chorował na nowotwór, straciła go. A teraz na nowo ma to wszystko przeżywać? - pyta załamany.

Pomóc rodzinie pani Agnieszki i Krzysztofa można tutaj. Liczą się wszystkie wpłaty.

Sonda Czy wspierasz internetowe zbiórki? Tak Nie