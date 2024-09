Autostrada A2 droższa dla kierowców i motocyklistów. Nowe stawki

Kierowcy nie będą zadowoleni. Na bramkach czeka ich niespodzianka, gdyż trzeba sięgnąć głębiej do portfela! Nowe stawki przejazdu na wielkopolskim odcinku autostrady A2 obowiązują od godziny 6 rano. Jak informowała wcześniej spółka, za przejazd każdym z 50-km fragmentów trasy motocykliści muszą zapłacić 17 zł, czyli o 1 zł więcej niż do tej pory, a kierowcy samochodów osobowych 34 zł - to o 2 zł więcej. 55 zł wynosi obecnie stawka za przejazd aut osobowych z przyczepami oraz busów. Z kolei 84 zł wynosi opłata dla pojazdów samochodowych o trzech osiach. Kierowcy co najmniej trzyosiowych ciężarówek z przyczepami muszą zapłacić 127 zł, czyli o 9 zł więcej niż do tej pory. Przejazd pojazdów ponadnormatywnych kosztuje obecnie 340 zł za każde 50 km. Dlaczego firma podniosła ceny?

Podwyżki wynikają przede wszystkim ze znaczącej skali inwestycji i prac remontowych realizowanych przez spółkę, nie tylko w bieżącym roku, ale również niezbędnych do przeprowadzenia w kolejnych latach - tłumaczą przedstawiciele spółki Autostrada Wielkopolska.

Spółka zaznaczyła jednocześnie, że koszt przejazdu autostradą na trasie Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Kierowcy samochodów osobowych za przejechanie łącznie 106 km tego odcinka płacą obecnie 18 zł.

Poprzednią podwyżkę cen za przejazd autostradą na odcinku pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem AWSA wprowadziła w marcu tego roku. Autostrada Wielkopolska S.A. oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. to spółki koncesyjne odpowiedzialne za budowę i eksploatację autostrady A2 na mierzącym 255 km odcinku od Świecka do Konina.

Obecnie trwa rozbudowa kolejnego odcinka autostradowej obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu na liczącym 10 km fragmencie trasy między węzłami Poznań Krzesiny – Poznań Wschód. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na koniec 2025 r. AWSA poinformowała także, że na odcinku na wschód od Poznania rozpoczęła budowę elektronicznego systemu poboru opłat, przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych, czyli tzw. videotollingu. - Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2024 roku, natomiast uruchomienie usługi, planowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku - podano w komunikacie.

QUIZ. Co oznacza ten skrót? Musisz to wiedzieć! Tu nie ma drogi na skróty Pytanie 1 z 10 Co oznacza skrót ONZ? Organizacja Narodu Zjednoczonego Organizacja Naród Zjednoczony Organizacja Narodów Zjednoczonych Dalej