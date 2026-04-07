Brutalny atak w centrum Poznania! Biła i wyzywała kobietę z powodu jej pochodzenia

Anna Kisiel
2026-04-07 8:34

Policjanci z poznańskiego Starego Miasta zatrzymali kobietę podejrzewaną o napaść i znieważenie na tle narodowościowym, do których doszło na ul. Św. Marcin. Nagranie z ataku obiegło internet, a pokrzywdzona złożyła zawiadomienie. Sprawczyni we wtorek, 7 kwietnia ma usłyszeć zarzuty — poinformowała wielkopolska policja.

Autor: @poznan_moment/ X (Twitter)
Policja potwierdziła, że do zdarzenia doszło w sobotę, 4 kwietnia około godziny 23. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak jedna z kobiet fizycznie atakuje drugą oraz znieważa ją, używając słów odnoszących się do jej narodowości. Jak przekazali funkcjonariusze, zawiadomienie od pokrzywdzonej zostało przyjęte, a nagrania i inne materiały dowodowe zabezpieczono.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wielkopolską policję, w poniedziałek przed południem podejrzana została zatrzymana. 7 kwietnia ma zostać doprowadzona do prokuratora koordynującego sprawy dotyczące przestępstw z nienawiści. Tam usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchana.

Jak podkreślają funkcjonariusze, kobieta była już wcześniej wielokrotnie notowana — m.in. za naruszenie nietykalności, groźby karalne, znieważanie, kradzież, fałszerstwo dokumentów, oszustwo oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Za znieważenie na tle narodowościowym grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

POLICJA POZNAŃ
