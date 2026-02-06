Próbował zakopać zamarzniętego psa. Warunki, w jakich żyło zwierzę, zszokowały policjantów

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach otrzymali informację o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem. Zgłaszający twierdził, że na jednej z posesji mężczyzna próbował zakopać martwego psa. Na miejsce natychmiast skierowano patrol.

Funkcjonariusze razem ze świadkiem udali się na teren posesji właściciela zwierzęcia. Już podczas pierwszych czynności uwagę policjantów zwróciły bardzo złe warunki, w jakich przebywał pies. Na podwórzu znajdował się kojec z nieocieploną budą, która – jak ustalono – miała dziurę w jednej ze ścian. Taka konstrukcja nie chroniła zwierzęcia ani przed mrozem, ani przed wiatrem czy opadami.

Do interwencji wezwano również przedstawicieli Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, którzy uczestniczyli w oględzinach miejsca. Stan zwierzęcia oraz warunki jego bytowania wzbudziły poważne wątpliwości co do tego, czy pies miał zapewnioną podstawową opiekę w czasie zimowych temperatur.

Jak informuje policja, sprawa nie jest zakończona.

W sprawie zostaną powołani biegli, którzy ustalą dokładną przyczynę śmierci zwierzęcia. Od wyników ich opinii uzależnione będą dalsze czynności prawne – przekazują funkcjonariusze z Obornik.

Policja przy tej okazji przypomina, że właściciel zwierzęcia ma prawny obowiązek zapewnienia mu odpowiednich warunków bytowania, szczególnie zimą.

Zwierzę przebywające na zewnątrz powinno mieć dostęp do ocieplonego, szczelnego schronienia, chroniącego przed wiatrem, opadami i mrozem, a także stały dostęp do niezamarzniętej wody i odpowiedniej karmy – podkreślają policjanci.

Jak dodają, buda powinna być sucha, wyłożona materiałem izolującym od zimna i dopasowana do wielkości psa. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować odpowiedzialnością karną.