Ruda Komorska. Nie żyje 15-latek, którego wyłowiono z rzeki Prosna

15-letni mieszkaniec powiatu wrzesińskiego prawdopodobnie utonął w rzece Prosna w czasie wędkowania. Do tragedii doszło w piątek, 13 czerwca. Chłopak przyjechał zjawił się nad brzegiem akwenu w miejscowości Ruda Komorska razem z dwoma kolegami, ale żeby łowić ryby, zajęli oni inne stanowiska niż nastolatek. Po godz. 22 obaj usłyszeli charakterystyczny plusk, jakby coś wpadło do wody, więc pobieli sprawdzić, co się stało. W związku z tym, że 15-latka nie było już na swoim miejscu - został tylko jego wędka i rower - wezwali służby ratownicze.

- W działaniach poszukiwawczych brali udział funkcjonariusze z państwowej straży pożarnej we Wrześni i ochotnicy z OSP Pyzdry. To właśnie druhowie ok. godz. 23.30 natrafili na zaginionego 15-latka - relacjonuje z rozmowie z "Super Expressem" asp. Adam Wojciński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Jak dodaje mundurowy, po wyłowieniu z Prosny chłopak był jeszcze reanimowany, ale bez skutku. W resuscytacji uczestniczyła ponadto załoga karetki pogotowia. Dokładnie o godz. 0.50 w nocy lekarz stwierdził zgon nastolatka. Policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora rejonowego w Słupcy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo.

- Przy tej okazji apelujemy do wszystkich młodych ludzi, którzy już za chwilę kończą rok szkolny i rozpoczynają wakacje, o większą samoświadomość, prosząc o to również ich rodziców. Szczególnie nad wodą trzeba mieć się na baczności, bo nigdy nie wiadomo, co może się przydarzyć w czasie letniego odpoczynku - przestrzega rzecznik Wojciński.

