19-letnia Weronika z Poznania i jej znajomy zaginęli po wyjeździe do pracy we Włoszech, co spowodowało poszukiwania przez rodzinę i prywatnego detektywa.

Detektyw ustalił, że para poruszała się skuterem w rejonie Bergamo, lecz ich dalszy los pozostawał nieznany, a kontakt z rodziną się urwał.

Ostatecznie Weronika i jej znajomy zostali odnalezieni i zatrzymani przez policję w Niemczech.

Weronika obecnie przebywa w niemieckim zakładzie karnym za przestępstwo kryminalne, najprawdopodobniej narkotykowe, i nie skorzystała z prawa do kontaktu z rodziną.

Tajemnicze zaginięcie 19-letniej Weroniki

Doniesienia były bardzo alarmujące. 19-letnia Weronika razem ze swoim znajomym wynajęli auto i pojechali do Bergamo we Włoszech do pracy. Tam mieli razem jeździć wynajętym skuterem, a potem… kontakt się urwał. Zaniepokojona mama nastolatki od razu rozpoczęła poszukiwania.

- Jesteśmy zrozpaczeni. Prosimy o pomoc. Być może ktoś widział Weronikę i Adama w Bergamo, na parkingu, w hotelu, restauracji, wypożyczalni samochodów, motocykli lub skuterów. Proszę również o sprawdzenie zdjęć i nagrań wykonanych w tamtym czasie - mówiła mediom kobieta. - Weroniko, jeśli możesz przeczytać te słowa, proszę, odezwij się. Nie będziemy o nic pytać - dodawała zrozpaczona matka.

Do akcji poszukiwawczej włączył się nawet prywatny detektyw, Dawid Burzacki. - Od razu przystąpiliśmy do szczegółowej analizy sprawy oraz zabezpieczania dostępnych śladów cyfrowych. Przeprowadziliśmy też rozmowy ze znajomymi zaginionych, którzy mogli mieć wiedzę na temat planów Weroniki i Adama – mówił "Super Expressowi" detektyw Burzacki.

Weronika odnaleziona w Niemczech. Szokujące informacje

Detektyw informował nawet, że para najprawdopodobniej przesiadła się w rejonie Bergamo na motocykl albo skuter. Na jednym z nagrań, do których dotarł detektyw, widać przejazd krętą drogą położoną. Gdzie są teraz? Czy są bezpieczni? Co się stało, że się nie odzywają do rodziny.

Pytań było więcej niż odpowiedzi. Teraz jednak zagadka została rozwiązana. Okazało się, że kobieta ze swoim znajomym po przejażdżce motorem znaleźli się w Niemczech.

Tam zostali… zatrzymani przez policję. Nastolatka nie skorzystała z prawa do zawiadomienia najbliższej rodziny o jej zatrzymaniu.

- Aktualnie kobieta przebywa w zakładzie karnym za przęstepstwo kryminalne - mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Jak nieoficjalnie dowiedział się "Super Express" chodzi o przestępstwa narkotykowe.

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