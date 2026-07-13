Chwile grozy w Poznaniu. Na środku ulicy zapalił się rower elektryczny

Rower elektryczny nagle stanął w ogniu. Nagranie z Poznania wywołało dyskusję

Niebezpieczne zdarzenie w Poznaniu. Jak informuje portal boop.pl, jedna z mieszkanek nagrała moment, w którym bateria w rowerze elektrycznym nagle stanęła w płomieniach. Według opisu dołączonego do nagrania jednoślad miał należeć do dostawcy Pyszne.pl. Okoliczności zdarzenia nie są jednak w pełni znane.

Na nagraniu widać rower elektryczny, którego bateria zaczęła się palić. W sieci szybko pojawiły się komentarze dotyczące bezpieczeństwa rowerów elektrycznych oraz ich akumulatorów.

Jak zaznacza portal, na podstawie samego nagrania nie można jednak wyciągać jednoznacznych wniosków. Nie wiadomo, jaki był dokładny model roweru, czy był on homologowany ani co doprowadziło do pożaru. Sam zapłon baterii nie przesądza o przyczynie zdarzenia.

Rower elektryczny dostawcy Pyszne po prostu się spalił. Miejsce: Poznań.Nagranie: julcia99x pic.twitter.com/rllHGsGxqz— BOOP.PL (@boop_pl) July 13, 2026

Dlaczego baterie w rowerach elektrycznych mogą się zapalić?

Akumulatory montowane w rowerach elektrycznych to najczęściej baterie litowo-jonowe. Są bezpieczne podczas normalnego użytkowania, jednak w określonych sytuacjach mogą ulec przegrzaniu i zapłonowi.

Do najczęstszych przyczyn należą uszkodzenia mechaniczne po upadku lub uderzeniu, korzystanie z nieoryginalnych bądź uszkodzonych ładowarek, przegrzanie akumulatora, wady produkcyjne, zużycie ogniw oraz samodzielne przeróbki baterii lub wymiana jej elementów na nieoryginalne.

Jak bezpiecznie korzystać z roweru elektrycznego?

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, warto stosować się do kilku podstawowych zasad. Baterię należy ładować wyłącznie oryginalną ładowarką zalecaną przez producenta, najlepiej na niepalnym podłożu i z dala od materiałów łatwopalnych. Nie powinno się zostawiać ładowanego akumulatora bez nadzoru przez wiele godzin ani podłączać go do ładowania bezpośrednio po zakończeniu jazdy.

Specjaliści zalecają również chronić baterię przed uszkodzeniami mechanicznymi, wysoką temperaturą i wilgocią. Jeśli akumulator jest spuchnięty, wydziela nietypowy zapach lub nadmiernie się nagrzewa, nie należy go używać.

Co zrobić, gdy bateria zaczyna się palić?

Jeżeli akumulator zaczyna się mocno nagrzewać, wydobywa się z niego dym lub pojawiają się płomienie, należy przede wszystkim zachować bezpieczną odległość i ostrzec osoby znajdujące się w pobliżu. Jeśli jest to możliwe i bezpieczne, można odłączyć baterię od ładowarki, ale nie wolno przenosić płonącego akumulatora do domu ani samochodu.

W przypadku pożaru należy jak najszybciej wezwać służby, dzwoniąc pod numer 112. Pożary baterii litowo-jonowych rozwijają się bardzo dynamicznie i osiągają bardzo wysokie temperatury, dlatego nie należy zbliżać się do płonącego akumulatora ani wdychać wydobywających się z niego oparów.