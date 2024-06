Była jego żoną przez niespełna rok. Po 45 latach podszedł do niej, strzelając w głowę. Wiemy, co się stanie z mordercą

Śmiertelny wypadek pod Rawiczem. Dwóch Mołdawian nie żyje

Wyprzedzanie zakończone uderzeniem w drzewo - to kulisy śmiertelnego wypadku pod Rawiczem, do którego doszło w niedzielę, 2 czerwca, ok. godz. 10.30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący peugeotem 34-latek wyprzedzał inną osobówkę na trasie Jutrosin-Rogożew i po zakończeniu manewru wrócił na prawy pas. W tym czasie mężczyzna stracił nagle panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

Jak informuje Rawicz24.pl, zarówno prowadzący, jak i jego pasażer, w wieku pięćdziesięciu kilku lat, zostali zakleszczeni w pojeździe, z którego uwolnili ich przy użyciu narzędzi hydraulicznych strażacy. 34-latek zginął na miejscu, natomiast drugi z mężczyzn był jeszcze reanimowany, ale lekarz również stwierdził jego zgon. Policja nadal wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.