Do redakcji portalu epoznan.pl napisał sfrustrowany rodzic. - Chodzi o plan lekcji w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu. Wszystkie klasy 2 i 3 w tym zespole mają po 4 dni lekcje na popołudnie tj. 12:25 lub 13:20 i kończą 18:20 lub 19:10. Klasy maturalne i pierwsze mają przez cały tydzień lekcje tylko na rano. Takie ułożenie planu powoduje że uczniowie tych dwóch roczników nie mogą normalnie prowadzić życia społecznego, rodzinnego, realizować pasji i zainteresowań a nawet zjeść ciepłego posiłku w porze obiadu. To jest nie w porządku i pokazuje pójście na łatwiznę przy układaniu planu. Zapewne więcej wysiłku wymagałoby wygospodarowanie jeszcze jednego dnia na rano dla klas 2 i 3 na przykład z planu klas maturalnych. Im zapewne również przypadłby do gustu jeden dzień, kiedy mogliby pospać dłużej. Aktualnie uczniowie klas 2 i 3 nie mogą chodzić na żadne zajęcia dodatkowe, nie mogą uprawiać sportów bo codziennie praktycznie do wieczora są w szkole - czytamy.

Rekordziści opuszczą szkolne ławki dopiero przed godz. 21

To niestety przykry fakt. Jak podaje Radio Zet jest to spowodowane tym, że licea i technika są przepełnione. Planiści robią co w ich mocy, by pomieścić wszystkich i spiąć to do kupy. Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu też spotkał się z krytyką ze strony rodziców. - Wybieraliśmy szkołę dzienną, a nie wieczorową, kończenie zajęć o 19:00 czy 20:00, to nie jest normalne - napisał rodzic jednego z uczniów.

- Powód takich wieczornych planów lekcji jest kilka. Przede wszystkim w tym roku do liceów, techników i branżówek zdawało 1,5 rocznika. To efekt reformy edukacji obniżającej wiek szkolny z siedmiu lat do sześciu (rząd PO-PSL ją wprowadził, PiS ją cofnął). Przy czym rok temu do liceów i techników przyszedł już pierwszy większy rocznik po reformie wieku szkolnego - przekazuje Radio Zet.