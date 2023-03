i Autor: pixabay.com

Czy są powody do obaw?

Dziwna sytuacja z bocianami. Nawet naukowcy są zdezorientowani

mrok | ago 13:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Badacze życia ptaków są w kropce. Do Polski z południa nie przyleciały jeszcze bociany białe, za to rozgościły się już bociany czarne, które zawsze wracały później. Jak informuje Super Express prof. Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dane z nadajników GPS ptaków sugerują, że mamy do czynienia z dużym opóźnieniem. Czy powinniśmy martwić się o losy ptaków? Szczegóły w artykule.