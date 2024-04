i Autor: pixabay.com, KMP Leszno

piękny gest

Senior stał na drodze w samej piżamie i dygotał z zimna! 17-latek oddał mu swoją kurtkę i buty

ago 12:40

Ręce same składają się go oklasków! 17-letni Illia, pojawił się w nocy pod okienkiem służby dyżurnej w towarzystwie starszego mężczyzny. Pomimo, że na dworze było zimno, Illia stał na boso i bez kurtki. Spowodowane to było jego wyjątkową dobrocią serca. Jak się okazało, oddał on swoje rzeczy seniorowi, który znalazł się na drodze w samej piżamie.