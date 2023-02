Gniezno. Malutki chłopczyk porzucony kilka dni po urodzeniu! W oknie życia znalazły go zakonnie

Gniezno. Malutki chłopczyk porzucony kilka dni po urodzeniu!

- Zgodnie z procedurami, po konsultacji z prokuraturą podjęto decyzję, że nie będzie prowadzone postępowanie wobec matki dziecka. Chłopczyk, po wstępnych badaniach lekarskich znajdował się w dobrym stanie zdrowia. Dalsze decyzje w tej sprawie będzie podejmował Sąd Rodzinny w Gnieźnie - wyjaśnia rzecznik KPP w Gnieźnie.

W gnieźnieńskim Oknie Życia to już drugie pozostawione dziecko. Pierwszego chłopca odnaleziono tam 26 sierpnia 2013 roku. Jak nieoficjalnie wiadomo to chłopiec, który jest zdrowy. Siostry przelazły maluszka do szpitala.

Okno Życia to miejsce, w którym kobiety, które nie mają możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki, mogą anonimowo pozostawić niemowlę. Gnieźnieńskie Okno Życia znajduje się przy ul. Lecha 11 w Domu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Okno specjalnie zostało umiejscowione w ustronnym miejscu, co zapewnia anonimowość osobie, która chciałaby zostawić w nim niemowlę. Jest jednak w centrum miasta, w niedalekiej odległości od dworca kolejowego i autobusowego.

Okno otworzyła Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej we współpracy z siostrami szarytkami. Jak informuje Caritas, w oknie, na pościeli dla dziecka, siostry położyły „List do Matki”, w którym zapewniają, że pozostawiła dziecko w bezpiecznym miejscu i że w ciągu 6 tygodni może się po nie zgłosić. Proszą również, by podała datę urodzenia dziecka oraz nadała mu imię. W oknie zapewniona jest odpowiednia temperatura i dostęp powietrza. W momencie pozostawienia dziecka w oknie uruchamia się alarm, który wzywa opiekujące się oknem siostry.

Sonda Czy Okna Życia są potrzebne? Tak Nie