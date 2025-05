Karambol na S11 w Wielkopolsce! Sześć pojazdów zderzyło się w godzinach szczytu

28 maja, tuż po porannym szczycie komunikacyjnym, na drodze ekspresowej S11 w okolicach węzła Poznań Zachód doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w kolizji brało udział aż sześć pojazdów – cztery samochody osobowe, bus oraz samochód ciężarowy. Zdarzenie miało miejsce na pasie w kierunku autostrady A2, od strony Piły.

Choć wszystko wskazuje na to, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, skutki wypadku są odczuwalne dla tysięcy kierowców. Droga jest częściowo zablokowana, a na miejscu tworzy się ogromny korek. Ruch odbywa się bardzo powoli, a przejazd przez ten odcinek może zająć znacznie więcej czasu niż zwykle.

Na miejsce przybyły służby drogowe i policja, które zabezpieczają teren i pracują nad jak najszybszym usunięciem skutków zdarzenia. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn kolizji oraz odpowiedzialności za nią.

Wypadek w Warszawie. Zderzenie radiowozu z audi

Wypadek na drodze ekspresowej. Jak się zachować?

W przypadku wypadku na drodze ekspresowej najważniejsze jest zachowanie spokoju i zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz innym uczestnikom ruchu. Jeśli to możliwe, zjedź na pas awaryjny i włącz światła awaryjne. Następnie załóż kamizelkę odblaskową i ustaw trójkąt ostrzegawczy – w przypadku ekspresówki minimum 100 metrów za pojazdem. Jeśli są ranni lub droga jest zablokowana, natychmiast wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer 112. Podaj dokładną lokalizację, najlepiej numer słupka kilometrowego lub nazwę najbliższego węzła. Nie wychodź na jezdnię i nie poruszaj się między pojazdami – to bardzo niebezpieczne. Jeśli sytuacja na to pozwala, pozostań w aucie lub za barierką ochronną. W przypadku drobnej kolizji i braku rannych, przesuń pojazdy w bezpieczne miejsce, by nie blokować ruchu, i spisz oświadczenie sprawcy. Zachowuj się odpowiedzialnie – to może uratować życie.

