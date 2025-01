i Autor: Shutterstock Komendant policji w Turku trafił do szpitala śmigłowcem LPR po zderzeniu z łosiem w Wymysłowie w powiecie tureckim. Do wypadku doszło w niedzielę, 26 stycznia, zdj. ilustracyjne

Był zakleszczony w aucie

Komendant policji zabrany przez śmigłowiec LPR po zderzeniu z łosiem! Poważny wypadek pod Turkiem

Komendant policji w Turku trafił do szpitala śmigłowcem LPR po zderzeniu z łosiem w Wymysłowie w powiecie tureckim. Do wypadku doszło w niedzielę, 26 stycznia, ok. godz. 16.30, na drodze krajowej nr 72. Razem z komendantem podróżował pracownik cywilny komendy w Turku, który prowadził auto w momencie zderzenia z łosiem. Mężczyzna również został zabrany do szpitala.