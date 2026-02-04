Ksiądz pokazał co dostał po kolędzie oprócz koperty. W sieci zawrzało

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-02-04 9:58

Okres wizyt duszpasterskich powoli dobiega końca, lecz nadal w niektórych regionach duchowni odwiedzają domy swoich parafian. W ostatnim czasie na kolędzie był m.in. ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz, który pochwalił się na TikToku jaki prezent otrzymał od wiernych. Okazuje się, że oprócz koperty dostał sporo gadżetów.

Ksiądz otrzymał prezent po kolędzie

Autor: @ks.grzegorzkaczorkiewicz / Tiktok
  • Ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz pochwalił się w sieci prezentami, które otrzymał od wiernych podczas kolędy, wywołując lawinę komentarzy.
  • Oprócz tradycyjnej koperty, duchowny dostał nietypowe upominki związane z klubem piłkarskim, co zaskoczyło internautów.
  • Zobacz, jakie gadżety piłkarskie wzbogaciły dobytek księdza i dlaczego jego filmik stał się viralem!

Wizyta duszpasterska, czyli tradycyjna kolęda, co roku budzi wiele emocji i komentarzy, zwłaszcza gdy w grę wchodzą ofiary składane przez wiernych. Tym razem w sieci zrobiło się głośno za sprawą księdza, który postanowił pokazać, co otrzymał od parafian poza kopertą. Nagranie szybko obiegło internet i wywołało lawinę reakcji.

Po kolędzie wyszedł od wiernych z prezentami

Ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz, który swoją posługę pełni w parafii NSPJ Opatówek w Wielkopolsce znany jest m.in. z TikToka. Na platformie obserwuje go ponad 20 tys. osób, a jego filmy cieszą się dużą popularnością. W ostatnim czasie na profilu duchownego pojawiło się wideo, które sprawiło, że w sieci zawrzało.

Kapłan pokazał bowiem, co otrzymał od wiernych po kolędzie oprócz koperty. Okazuje się, że parafianie musieli być wielkimi fanami klubi piłkarskiego Widzew Łódź, bowiem gadżety związane z właśnie tym klubem otrzymał ks. Grzegorz. Duchwony wzbogacił się m.in. o poduszkę i brelok. Po powrocie z wizyty ksiądz umieścił poduszkę na honorowym miejscu na łóżku. W sekcji komentarzy nie zabrakło wpisów fanów oraz nawet samego klubu:

dobry prezent, pozdrowienia!

Nie no szacun proszę księdza

tak trzymać tylko Widzew Łódź

Pod filmem znalazło się też sporo wpisów negatywnych, lecz na szczęście było ich o wiele mniej.

Kiedy kończy się kolęda 2026?

W polskiej tradycji kolęda kończy się 2 lutego 2026 roku, czyli w święto Matki Bożej Gromnicznej (Ofiarowanie Pańskie). To symboliczne zamknięcie okresu Bożego Narodzenia w tradycji ludowej i kościelnej. Oczywiście zdarza się, że w niektórych parafiach odwiedzanie domów przez księży trwa dłużej - jest to uzależnione od parafii. Warto więc sprawdzić na stronie internetowej datę zakończenie wizyt lub zapytać księdza.

WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA