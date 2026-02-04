Ksiądz pokazał co dostał po kolędzie oprócz koperty. W sieci zawrzało

Ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz pochwalił się w sieci prezentami, które otrzymał od wiernych podczas kolędy, wywołując lawinę komentarzy.

Oprócz tradycyjnej koperty, duchowny dostał nietypowe upominki związane z klubem piłkarskim, co zaskoczyło internautów.

Zobacz, jakie gadżety piłkarskie wzbogaciły dobytek księdza i dlaczego jego filmik stał się viralem!

Wizyta duszpasterska, czyli tradycyjna kolęda, co roku budzi wiele emocji i komentarzy, zwłaszcza gdy w grę wchodzą ofiary składane przez wiernych. Tym razem w sieci zrobiło się głośno za sprawą księdza, który postanowił pokazać, co otrzymał od parafian poza kopertą. Nagranie szybko obiegło internet i wywołało lawinę reakcji.

Po kolędzie wyszedł od wiernych z prezentami

Ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz, który swoją posługę pełni w parafii NSPJ Opatówek w Wielkopolsce znany jest m.in. z TikToka. Na platformie obserwuje go ponad 20 tys. osób, a jego filmy cieszą się dużą popularnością. W ostatnim czasie na profilu duchownego pojawiło się wideo, które sprawiło, że w sieci zawrzało.

Kapłan pokazał bowiem, co otrzymał od wiernych po kolędzie oprócz koperty. Okazuje się, że parafianie musieli być wielkimi fanami klubi piłkarskiego Widzew Łódź, bowiem gadżety związane z właśnie tym klubem otrzymał ks. Grzegorz. Duchwony wzbogacił się m.in. o poduszkę i brelok. Po powrocie z wizyty ksiądz umieścił poduszkę na honorowym miejscu na łóżku. W sekcji komentarzy nie zabrakło wpisów fanów oraz nawet samego klubu:

dobry prezent, pozdrowienia!

Nie no szacun proszę księdza

tak trzymać tylko Widzew Łódź

Pod filmem znalazło się też sporo wpisów negatywnych, lecz na szczęście było ich o wiele mniej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod filmem.

Kiedy kończy się kolęda 2026?

W polskiej tradycji kolęda kończy się 2 lutego 2026 roku, czyli w święto Matki Bożej Gromnicznej (Ofiarowanie Pańskie). To symboliczne zamknięcie okresu Bożego Narodzenia w tradycji ludowej i kościelnej. Oczywiście zdarza się, że w niektórych parafiach odwiedzanie domów przez księży trwa dłużej - jest to uzależnione od parafii. Warto więc sprawdzić na stronie internetowej datę zakończenie wizyt lub zapytać księdza.