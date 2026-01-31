563 domy i prawie 40 tys. zł. Kolęda w pomorskiej parafii wyjątkowo udana

W pomorskiej parafii zakończyła się kolęda, a jej wyniki zaskakują, pokazując silne wsparcie wiernych.

Odwiedzono 563 domy, a zebrane ofiary, w wysokości niemal 40 tysięcy złotych, zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego ołtarza.

Tradycja kolędowania w Polsce ma bogate korzenie, ewoluując od średniowiecza do współczesnych spotkań duszpasterskich.

W wielu parafiach na terenie Polski okres kolędowy powoli dobiega końca. Wizyty duszpasterskie, które od lat są ważną tradycją w kościele, stanowią nie tylko okazję do spotkania księdza z wiernymi i wspólnej modlitwy, ale także moment, w którym parafie otrzymują wsparcie finansowe na swoje funkcjonowanie i inwestycje. W związku z zakończeniem kolędy coraz więcej wspólnot zaczyna więc podsumowywać tegoroczne wyniki, informując, ile domów udało się odwiedzić oraz jaką kwotę zebrano podczas wizyt.

Pomorska parafia już po kolędzie. Ile zebrano?

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Gdyni również poinformowała w mediach społecznościowych o tym, że wizyty duszpastereskie dobiegły już końca.

Dzisiaj zakończyliśmy Wizyty Duszpasterskie w Naszej Parafii. Odwiedziliśmy 563 domostw. Ks. Aleksander został przyjęty w 280 a ks. Jarosław w 283, co daje ok. 38 % mieszkańców i domostw Parafii św. Wawrzyńca, na której terenie jest zameldowanych z dn. 31.12.2025 r. 4022 osoby. Dziękujemy za gościnność, życzliwość, dobre słowa i uwagi Naszym Drogim Parafianom - czytamy w poście na Facebooku.

Duchwoni zdecydowali się także zdradzić jaką kwotę udało się zebrać w trakcie wizyt i okazuje się, że jest ona całkiem spora.

Dziękujemy także za ofiary składane podczas tzw. Kolędy w kwocie 38.650 PLN oraz 240 EURO, które zostaną przeznaczone na renowację ołtarza Najświętszej Maryi Panny z 1895 r. Z serca dziękujemy: Bóg zapłać! Niech Pan Bóg Wam błogosławi i strzeże! Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Skąd się wzięła wizyta duszpasterska?

Tradycja wizyty duszpasterskiej w Polsce, zwanej kolędą, ma swoje korzenie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdy kapłani odwiedzali domy wiernych, by modlić się z nimi i błogosławić ich rodziny. Na ziemiach polskich zwyczaj ten upowszechnił się w średniowieczu (od XIII wieku) i początkowo wiązał się także z tzw. kolędą - datkiem lub daniną na utrzymanie duchowieństwa i kościoła.

Nowoczesną formę wizyty duszpasterskiej ukształtowały reformy Soboru Trydenckiego w XVI wieku, kiedy zaczęto kłaść nacisk na regularny kontakt księdza z parafianami, poznanie ich sytuacji religijnej i rodzinnej oraz prowadzenie ksiąg parafialnych. Z czasem aspekt materialny stracił na znaczeniu, a kolęda stała się przede wszystkim spotkaniem duszpasterskim, modlitwą i błogosławieństwem domu na nowy rok.