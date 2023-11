Ludzkie szczątki znalezione wśród kwiatów! Makabra na giełdzie w Poznaniu

Ludzkie kości odnalezione wśród kwiatów na giełdzie rolno-ogrodniczej w Poznaniu. Policja wezwana na miejsce

Takiej makabry klienci i sprzedawcy na giełdzie w Poznaniu na pewno się nie spodziewali! Jak informują Polska Agencja Prasowa, Policja i Radio Poznań, w stolicy Wielkopolski dokonano tajemniczego i przerażającego odkrycia. Odnaleziono tam ludzkie kości w bardzo nietypowych okolicznościach. Jak poinformowała Polską Agencję Prasową Marta Mróz z biura prasowego poznańskiej policji, szczątki zostały odkryte w piątek w Poznaniu na terenie giełdy rolno-ogrodniczej. Aż trudno uwierzyć, gdzie były! Otóż według doniesień PAP kości odkryła pracownica jednej z hal w pojemniku do transportowania kwiatów ciętych.

Policja: "Wszystko wskazuje na to, że są to szczątki kości ludzkich”

Skąd się tam wzięły? Tego jeszcze nie wiadomo. Trudno też na razie powiedzieć, czy osoba, do której należały kości, zmarła względnie niedawno, czy też są to może szczątki pochodzące na przykład z czasów II wojny światowej. Kości trafiły na badania do zakładu medycyny sądowej. „Kości zostały zabezpieczone, poddane oględzinom, a następnie przekazane do zakładu medycyny sądowej. Tam zostaną poddane dalszym badaniom przez biegłego antropologa. Wszystko wskazuje na to, że są to szczątki kości ludzkich” – powiedziała Marta Mróz.