Martwy płód dziecka na terenie oczyszczalni! Makabryczne odkrycie w Wielkopolsce

Smród nie do wywietrzenia, auta nie do użytku. Ktoś oblał auta pracowników prokuratury cuchnącą cieczą

Kto to zrobił?

Martwy płód w Okonku

Do zdarzenia doszło w czwartek (26 stycznia) około godz. 9:00. To właśnie wtedy pracownicy oczyszczalni ścieków w Okonku dokonali makabrycznego odkrycia. - Dyżurny został powiadomiony przez pracowników przepompowni ścieku w Okonku, że na jednej z kratek do selekcji nieczystości został znaleziony płód - przyznał w rozmowie z Radiem Eska Piła mł. asp. Damian Pachuc ze złotowskiej policji.

Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce wraz z prokuratorem oraz grupą dochodzeniową potwierdzili, że jest to płód ludzki.

Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Śledczy ustalają, jak płód znalazł się w oczyszczalni oraz przede wszystkim poszukują matki dziecka.