Ta historia mogłaby być filmowym scenariuszem. Niestety, wydarzyła się naprawdę i dwie osoby nie żyją. 30-letni Konrad D. mieszkał w Łodzi i pracował w Filharmonii Łódzkiej. Zorganizował tam między innymi festiwal muzyki z gier komputerowych. Prowadził też swojego bloga, który był poświęcony polityce, ekonomii i historii. Mężczyzna spotykał się z Julią, 20-letnią studentką prawa na Uniwersytecie Łódzkim, która wcześniej była dziewczyną 31-letniego Mikołaja B.

Mężczyzna był urzędnikiem w poznańskim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, ale nie poradził sobie z rozstaniem z kobietą. Na początku lipca 2023 r. Julia i jej nowy partner ogłosili w mediach społecznościowych, że się zaręczyli. - Najpiękniejsze „tak” w moim życiu" – napisał na Instagramie zakochany Konrad.

W niedzielę, 16 lipca 2023 roku, Julia i Konrad wybrali się do Poznania i każdy swój krok relacjonowali na Instagramie. Byli w Muzeum Szyfrów, w restauracji. Gdy przechodzili obok hotelu przy ul. Św. Marcin podszedł do nich Mikołaj B. wyciągnął pistolet - Glocka 17 - i… dwa razy strzelił do Konrada. Potem przyłożył sobie do skroni i również oddał strzał. Dlaczego to zrobił? - Potwierdzamy, że powodem był zawód miłosny - mówił rok temu Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Przyjaciele z Łodzi wspominają Konrada

Wspomnienie Konrada zamieścili teraz w sieci jego przyjaciele z Filharmonii Łódzkiej. - Dokładnie rok temu odszedł Konrad Domagała. Zawsze uśmiechnięty z otwartym sercem, pełen dobrej energii, empatii oraz chęci do pomocy. Niezwykle kreatywny, zaangażowany w pracę miłośnik muzyki, który nigdy nie przestawał nas zadziwiać - napisali o Konradzie jego przyjaciele z pracy. - Bardzo nam Go brakuje, często o Nim rozmawiamy i wspominamy. Pozostanie na zawsze w naszych sercach - przyznali szczerze. W komentarzu do wpisu pojawił się też wiersz, napisany specjalnie z tej okazji.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.