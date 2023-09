Molestował dziewczynkę w autobusie miejskim. Udało się go namierzyć i zatrzymać. Grozi mu 12 lat więzienia

Legionella w poznańskim akademiku! Ważny apel do studentów

Zmarł 13-letni Kostek, który chorował na raka. W walce wspierała go Magda Gessler

Brutalny mord zaplanowali z najdrobniejszych szczegółach! Motyw szokuje do dziś

To mrozi krew w żyłach

Zamknęli psa na 10 dni w budzie. Na pysku kaganiec, dwie obroże, a to nie wszystko

Swarzędz. Zatrzymali mężczyznę podejrzanego o molestowanie małej dziewczynki w autobusie

Sytuacja miała miejsce 21 września. To tego dnia do komisariatu w Swarzędzu zgłosiła się kobieta, która opowiedziała o paskudnym zachowaniu mężczyzny wobec jej małoletniej córki.

- Z relacji zgłaszającej wynikało, że<strong> kiedy dziewczynka jechała wraz z koleżanką porannym autobusem miejskim ze Swarzędza do szkoły w Poznaniu, na jednym z przystanków dosiadł się do nich nieznany mężczyzna. W pewnym momencie, w trakcie jazdy, sprawca z premedytacją wykorzystał sytuację i zapozorował przechylenie się w kierunku jednej z dziewczynek, aby doprowadzić do kontaktu fizycznego. Po tym zdarzeniu wyszedł z pojazdu - mówiła mł. asp. Marta Mróz z poznańskiej policji.

Policjantka dodała, że sprawca został namierzony i zatrzymany przez funkcjonariuszy dzień po zgłoszeniu sprawy przez matkę poszkodowanej. Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokuratura przedstawiła 53-letniemu mężczyźnie zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec małoletniej.

Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.