Kolczak zbrojny w miastach Wielkopolski. To najbardziej jadowity pająk w Polsce

Mieszkańcy Wielkopolski ostrzegają się nawzajem przed najbardziej jadowitym pająkiem w Polsce - kolczakiem zbrojnym, informuje rmf24.pl. Gatunek pojawił się m.in. w Poznaniu, Śremie i Pobiedziskach, a jego ukąszenie może być niebezpieczne dla człowieka. Jak podaje Fundacja na Rzecz Zwierząt „Obok Nas”, objawy po ugryzieniu przypominają zatrucie. W komentarzach pod wpisem organizacji można znaleźć dosyć dramatyczne relacje poszkodowanych osób. - Kilka lat temu po ukąszeniu przez kolczaka miałam kilka dni gorączkę, dreszcze i wymioty. Od tamtej pory unikam jak ognia. Niestety porą letnią mamy ich tu bardzo dużo - pisze jedna z użytkowniczek. Jak dodaje Fundacja, kolczak zbrojny to pająk, który dotarł do Polski z południa Europy, za sprawą stopniowo ocieplającego się klimatu. Samce osiągają od 7,5 do 12 mm, a samice od 10 do 15 mm długości ciała. W niektórych przypadkach objawy ukąszenia mogą się utrzymywać nawet przez 2 tygodnie.

