Tu chat GPT przeczyta ci Biblię! Zaglądamy do pierwszej Nano Kaplicy w Polsce

to prawdziwa rewolucja!

Kobyla Góra. Krystyna zabiła swoje malutkie córeczki i nie trafi do więzienia! Sąd podjął decyzję o jej losie

Perełka Wielkopolski idealna na weekend. To jedno z piękniejszych miasteczek w Polsce

Wielkopolska większości osób kojarzy się tylko i wyłącznie z Poznaniem. Nie ma się co dziwić, to piękne miasto oraz oczywiście stolica województwa. Co ciekawe, w ostatnim czasie po wielu latach oczekiwania wyremontowano tamtejszy rynek, więc spacery i podziwianie koziołków jest już przyjemniejsze.

Okazuje się jednak, że Wielkopolska ma do zaoferowania o wiele więcej! Jedną z miejscowości, którą również warto tam odwiedzić, są Pyzdry.

Pyzdry: niewielkich rozmiarów miasteczko ma wyjątkową historię

Zlokalizowana nad Wartą w województwie wielkopolskim w powiecie wrzesińskim miejscowości zachwyca nie tylko krajobrazami czy atrakcjami, ale również historią. Okazuje się bowiem, że to jeden z najstarszych grodów, który sięga czasów prasłowiańskich.

To właśnie mieszkańcy tej miejscowości ratowali Króla Polski z opresji! W 1331 roku, gdy Krzyżacy dowiedzieli się o miejscu przebywania Kazimierza Wielkiego, najechali na miasto. Według przekazywanej z pokolenia na pokolenie legendzie, władcy udało się uciec dzięki podziemnym korytarzom pod Wartą. Mówi się także, iż po tej sytuacji, Kazimierz Wielki w ramach wdzięczności odbudował miejscowość. Jakie jeszcze ciekawostki skrywa miasteczko?

Mało kto o tym wie, lecz to właśnie w Pyzdrach odbył się pierwszy w dziejach Polski wystrzał z armaty podczas wojny domowej między rodami Grzymalitów i Nałęczów w 1383 roku. W ramach upamiętnienia tak istotnego zdarzenia, co roku w miejscowości organizowany jest festyn "Wystrzałowe Pyzdry". Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pyzdry: co zobaczyć w mieście? Lista atrakcji

Malownicze miasteczko zachwyca nawet widokami, które zapierają dech w piersiach. Odnajdą się tu jednak nie tylko spacerowicze, ale również miłośnicy zwiedzania. Będąc na miejscu, warto udać się między innymi do tych lokalizacji:

Dom Podcieniowy w Pyzdrach

Wiatrak "Holender"

Klasztor pod wezwaniem Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej

Ulica Nadrzeczna

Mural na miejskiej hali widowiskowo-sportowej.

Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się miejscowość na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.