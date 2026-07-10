Pięciu chłopców z Ukrainy zatrzymanych. Chcieli się zabawić. Skutki opłakane, wiek sprawców szokujący

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-07-10 14:05

Nudzili się, więc chcieli się pobawić i… spalili pięć samochodów! Grupa chłopców w wieku od 8 do 12 lat bardzo narozrabiała na jednym z poznańskich parkingów. Wiek sprawców poruszył opinię publiczną. Szczegóły w artykule na se.pl.

Pożar przy ul. Roboczej w Poznaniu

Wszystko wydarzyło się na jeden z parkingów przy ul. Roboczej w Poznaniu. Duży pożar było widać z daleka. Okazało się, że płonie pięć samochodów. 

Dzięki szybkiej akcji strażaków ogień został opanowany, a w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń - mówi Super Expressowi podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji, który dodaje, że mundurowi od razu ruszyli do pracy, żeby ustalić, co się stało. 

Na miejscu śledczy z Komisariatu Policji Poznań - Wilda wykonali szereg czynności procesowych, w tym oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. 

Równolegle kryminalni prowadzili intensywne działania operacyjne, analizowali zabezpieczony monitoring oraz gromadzili materiał dowodowy - opowiada Paterski. 

Szybko wyszło na jaw, że za pożar odpowiadają… dzieci. Nudzili się, więc podpalili jeden samochód, od którego zapaliły się kolejne auta. 

W toku dalszych działań policjanci zatrzymali łącznie pięciu chłopców, którzy brali udział w tym zdarzeniu. Wszyscy zatrzymani są obywatelami Ukrainy i mają od 8 do 12 lat - mówi funkcjonariusz. 

Teraz chłopcy będą się tłumaczyć przed sądem rodzinnym.

Sprawa będzie rozpatrywana pod kątem przejawów demoralizacji - dodaje Paterski.

Wraki spalonych aut. Na miniaturach policjanci prowadzący dzieci. O pożarze w Poznaniu przeczytasz na SE.
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