Auto dachowało, kierująca wypadła z pojazdu. Tragiczny finał wypadku pod Wągrowcem!

Do tragedii doszło w czwartek, 9 lipca, kilka minut po godzinie 13.00. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu otrzymało zgłoszenie o samochodzie osobowym, który uderzył w słup na drodze gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Rąbczyn.

Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód osobowy uderzył w słup – przekazał mł. kpt. Piotr Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu.

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Po przybyciu na miejsce strażacy ustalili, że przebieg wypadku był znacznie bardziej dramatyczny.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy ustalili, że pojazd osobowy wielokrotnie dachował. Kierująca pojazdem najprawdopodobniej podczas dachowania została wyrzucona z samochodu i znajdowała się poza pojazdem bez oznak funkcji życiowych – poinformował mł. kpt. Piotr Kaczmarek.

Strażacy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po przyjeździe Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dalsze działania ratownicze przejęli medycy.

Pomimo podjętych i kontynuowanych czynności medycznych nie udało się przywrócić funkcji życiowych poszkodowanej. Medycy stwierdzili zgon 46-letniej kobiety – przekazał rzecznik wągrowieckiej straży pożarnej.

Na miejscu pracowały zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, Zespół Ratownictwa Medycznego, załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz policjanci.

Okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku wyjaśnia policja.