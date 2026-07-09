Takiego porodu nie było od ośmiu lat. W poznańskim zoo przyszła na świat żyrafa Eva

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-07-09 15:30

Niezwykle duży noworodek urodził się w Poznaniu! To „mała” Eva, żyrafa północna, która mierzyła 170 cm wzrostu i ważyła prawie 51 kg. - Cieszymy się, bo od 8 lat nie było u nas takiego porodu - mówią pracownicy zoo. Szczegóły w artykule.

Radość w poznańskim ogrodzie zoologicznym. 27 czerwca urodziła się tam żyrafa północna o imieniu Eva. Matką jest 15-letnia Elsi, a ojcem 6-letni Takkari. 

W ubiegłym roku urodzona żyrafa była chora i żyła tylko 10 dni, a dwa lata temu z kolei żyrafa urodziła się martwa. Ostatni udany poród odbył się w 2018 roku - mówi Super Expressowi Remigiusz Koziński, kierownik Działu Nowego Zoo i Edukacji. 

Narodziny żyrafy w Poznaniu
Galeria zdjęć 12

Tym większa jest teraz radość, że Eva urodziła się zdrowa, jest energiczna i silna. 

Jej matka, opiekuje się nią, umiejętnie podprowadza pod wymię, wylizuje - mówi Koziński. 

Warto dodać, że żyrafy północne to najmniej liczna populacja z czterech gatunków tych zwierząt. Na wolności żyje ich około siedmiu tysięcy. Przy odrobinie szczęścia można ją zobaczyć wraz z mamą - Elsi na wybiegu przy Pawilonie Żyraf i Nosorożców.

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