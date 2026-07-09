Takiego porodu nie było od ośmiu lat. W poznańskim zoo przyszła na świat żyrafa Eva

Radość w poznańskim ogrodzie zoologicznym. 27 czerwca urodziła się tam żyrafa północna o imieniu Eva. Matką jest 15-letnia Elsi, a ojcem 6-letni Takkari.
W ubiegłym roku urodzona żyrafa była chora i żyła tylko 10 dni, a dwa lata temu z kolei żyrafa urodziła się martwa. Ostatni udany poród odbył się w 2018 roku - mówi Super Expressowi Remigiusz Koziński, kierownik Działu Nowego Zoo i Edukacji.
Tym większa jest teraz radość, że Eva urodziła się zdrowa, jest energiczna i silna.
Jej matka, opiekuje się nią, umiejętnie podprowadza pod wymię, wylizuje - mówi Koziński.
Warto dodać, że żyrafy północne to najmniej liczna populacja z czterech gatunków tych zwierząt. Na wolności żyje ich około siedmiu tysięcy. Przy odrobinie szczęścia można ją zobaczyć wraz z mamą - Elsi na wybiegu przy Pawilonie Żyraf i Nosorożców.