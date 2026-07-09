Takiego porodu nie było od ośmiu lat. W poznańskim zoo przyszła na świat żyrafa Eva

Niezwykle duży noworodek urodził się w Poznaniu! To „mała” Eva, żyrafa północna, która mierzyła 170 cm wzrostu i ważyła prawie 51 kg. - Cieszymy się, bo od 8 lat nie było u nas takiego porodu - mówią pracownicy zoo. Szczegóły w artykule.