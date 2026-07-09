Miał przed sobą całe życie. Dziś 17-letni Janek marzy o zrobieniu pierwszego kroku

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-09 10:43

Jeszcze niedawno każdą wolną chwilę spędzał na rowerze, oddając się sportowej pasji. Dziś 17-letni Jan z Ostrowa Wielkopolskiego mierzy się z konsekwencjami poważnego urazu kręgosłupa, którego doznał podczas przejażdżki po lesie. Jedyną szansą na to, by nastolatek znów mógł chodzić, jest niezwykle kosztowna rehabilitacja.

Nastolatek w ortezie na łóżku szpitalnym. O walce 17-letniego Janka o sprawność przeczytasz na SE.
Autor: Się Pomaga/ Materiały prasowe

17-letni Jan z Ostrowa Wielkopolskiego uległ poważnemu wypadkowi

Jeszcze do niedawna codzienność 17-latka z Ostrowa Wielkopolskiego w niczym nie różniła się od życia jego rówieśników. Chłopak każdą wolną minutę oddawał swojej największej zajawce, jaką była jazda na rowerze. Niezwykle cenił sobie aktywność fizyczną oraz dreszczyk sportowych emocji, z optymizmem patrząc w swoją przyszłość. Niestety, jedno zdarzenie brutalnie przerwało te marzenia.

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Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w czerwcu, kiedy chłopak poruszał się jednośladem po leśnych ścieżkach. Znajomi towarzyszący 17-latkowi natychmiast wezwali pomoc medyczną. Początkowo pacjent znalazł się w lokalnym szpitalu, jednak ostatecznie konieczny był transport śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do specjalistycznego ośrodka.

Medycy przekazali rodzinie dramatyczną diagnozę, wskazując na złamanie kręgosłupa oraz całkowite zmiażdżenie rdzenia kręgowego. W efekcie nastolatek stracił czucie w nogach. Od tamtej pory zespoły chirurgiczne przeprowadziły już trzy skomplikowane operacje, a poszkodowany wciąż nie został wypisany do domu.

Nie potrafię opisać słowami, co czuje chłopak w moim wieku, kiedy z pełnego biegu życia zostaje nagle zatrzymany i słyszy, że może już nigdy nie stanąć na nogi. Sport nauczył mnie jednak jednego – walki do samego końca i niezostawiania spraw losowi. Moje największe marzenie na ten moment? Nie są to nowe gadżety ani dalekie podróże. Marzę tylko o jednym: chcę stanąć o własnych siłach na nogi i zrobić chociaż jeden, samodzielny krok – mówi Janek.

Zbiórka na portalu Siepomaga.pl szansą na rehabilitację

Szansą na powrót do jakiejkolwiek sprawności pozostaje wyłącznie specjalistyczna fizjoterapia. Ten wieloetapowy i trudny proces wiąże się jednak z gigantycznymi wydatkami. Opłacenie turnusów rehabilitacyjnych, opieki medycznej i codziennych ćwiczeń to ciężar finansowy, z którym bliscy chłopaka nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie.

Aby zebrać niezbędne środki, rodzina 17-latka założyła internetową zbiórkę na platformie Siepomaga.pl. Jak podkreślają inicjatorzy akcji, każda złotówka i każde udostępnienie strony w sieci to realne wsparcie. Dzięki temu chłopak może przybliżyć się do realizacji swojego wielkiego celu, jakim jest odzyskanie zdrowia i wykonanie pierwszego samodzielnego kroku.

Obiecuję, że nie zmarnuję ani jednego dnia na tej rehabilitacji i dam z siebie absolutnie wszystko – podkreśla 17-latek.

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