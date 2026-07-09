Pogoda w Poznaniu na 10-12 lipca

Mieszkańcy Poznania mogą liczyć na weekend bez opadów, jednak pogoda w poszczególne dni będzie się od siebie różnić. Największe zmiany dotyczyć będą temperatury i zachmurzenia. Chociaż przez cały weekend wiatr pozostanie umiarkowany, to wahania na termometrach i zmiany na niebie będą wyraźnie odczuwalne.

Słoneczny, ale wietrzny piątek

Weekend w Poznaniu rozpocznie się pogodnie. W piątek, 10 lipca, na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie, co zwiastuje sporo słońca. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie około 25 stopni Celsjusza. Noc z kolei przyniesie spadek do około 13°C. Tego dnia może być odczuwalny nieco silniejszy wiatr, którego średnia prędkość wyniesie około 5 m/s.

Sobota będzie najchłodniejsza

Sobota, 11 lipca, okaże się najchłodniejszym dniem weekendu. Termometry w Poznaniu w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 23 stopnie Celsjusza. Niebo pozostanie pogodne, z niewielką ilością chmur, a wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 4 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie też najzimniejsza – temperatura spadnie do około 12°C.

Nagła zmiana w niedzielę

Ostatni dzień weekendu przyniesie sporą zmianę w pogodzie. Niedziela, 12 lipca, będzie zdecydowanie najcieplejsza, a temperatura w Poznaniu wzrośnie aż do 28 stopni Celsjusza. Mimo wysokiej temperatury, słońca będzie znacznie mniej niż w poprzednie dni. Prognozy wskazują, że niebo będzie w pełni pochmurne. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Poznaniu?

Brak deszczu przez cały weekend stwarza idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Słoneczny piątek i sobota to świetny moment na aktywności wymagające dobrej pogody. Z kolei cieplejsza, ale pochmurna niedziela może być doskonałą okazją do długich spacerów po mieście lub odpoczynku w parkach czy nad wodą, gdzie chmury zapewnią naturalną osłonę przed słońcem.

Dane pogodowe: OpenWeather