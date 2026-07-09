We wtorek, 7 lipca, jeden z graczy Lotto wygrał 6 137 318,30 zł, trafiając „szóstkę” w miejscowości Wyrzysk (woj. wielkopolskie).

Była to jedyna główna wygrana w tym losowaniu, a szczęśliwy zestaw liczb to: 5, 7, 25, 35, 38 oraz 44.

Oprócz milionowej wygranej, odnotowano również 63 „piątki”, 3027 „czwórek” oraz 58 743 „trójki”.

Wyniki Lotto z 7 lipca. Jakie liczby zostały wylosowane?

Podczas wtorkowego losowania Lotto wylosowano następujące liczby:

5, 7, 25, 35, 38, 44.

To właśnie ten zestaw zapewnił jednemu z graczy wygraną przekraczającą 6,1 mln zł. Trafienie wszystkich sześciu liczb w Lotto to wyczyn, który udał się nielicznym, dlatego każda "szóstka" wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno wśród stałych uczestników gry, jak i osób, które tylko okazjonalnie próbują swojego szczęścia.

To jedyna główna wygrana odnotowana tego dnia, dlatego cała pula trafi do jednego gracza. Dla nowego milionera oznacza to początek zupełnie nowego rozdziału i możliwość realizacji planów, na które wcześniej trudno było sobie pozwolić.

Jedna "szóstka", tysiące niższych wygranych

Choć największe emocje tradycyjnie budzi główna nagroda, także pozostali gracze mieli powody do zadowolenia. W losowaniu Lotto z 7 lipca odnotowano:

1 "szóstkę" o wartości 6 137 318,30 zł,

63 "piątki",

3027 "czwórek",

58 743 "trójki".

Oznacza to, że dziesiątki tysięcy uczestników zakończyły losowanie z wygraną, choć oczywiście to zdobywca głównej nagrody zgarnął największą pulę.

Wygrana w Lotto zmieni życie zwycięzcy

Kwota przekraczająca sześć milionów złotych pozwala na zakup nieruchomości, spłatę kredytów, zabezpieczenie finansowej przyszłości czy realizację marzeń o podróżach i inwestycjach. Jak zawsze w przypadku wysokich wygranych, tożsamość zwycięzcy pozostaje tajemnicą. Dzięki temu nowy milioner może spokojnie zdecydować, jak najlepiej wykorzystać zdobyte pieniądze.

Warto przypomnieć, że pod koniec czerwca "szóstka" Lotto warta prawie 4,5 miliona złotych została trafiona w Kaliszu.

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