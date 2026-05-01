Pijana 25-latka goniła nastolatów z nożem. "Zabiję was!"

Sceny grozy na Strzeszynie

Czwartkowy wieczór, 30 kwietnia, mógł zakończyć się dramatem. Około godziny 19:30 mieszkańcy poznańskiego Strzeszyna Greckiego usłyszeli krzyki i zobaczyli młodych ludzi uciekających przed kobietą wymachującą nożem. Jak informuje "Głos Wielkopolski", według relacji świadków 25‑latka najpierw groziła nastolatkom z okna, a potem wybiegła z mieszkania i ruszyła za nimi z ostrym narzędziem, krzycząc, że „pozbawi ich życia”.

Rodzice przerażonych nastolatków natychmiast powiadomili policję.

Policja na miejscu. Kobieta barykaduje się w mieszkaniu

Na miejsce wysłano patrol. Gdy funkcjonariusze pojawili się pod blokiem, agresorka uciekła z powrotem do mieszkania i zabarykadowała się w środku, ignorując polecenia policjantów.

– Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, kobieta zamknęła się w swoim mieszkaniu i nie chciała otworzyć drzwi. Policjanci weszli do środka siłowo i zatrzymali 25 letnią mieszkankę Poznania. W chwili zatrzymania kobieta była nietrzeźwa – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA mł. asp. Anna Klój z poznańskiej policji.

„Rodzice złożyli zawiadomienie”. Śledczy badają sprawę

Rodzice nastolatków, którzy uciekali przed nożowniczkąą, jeszcze tego samego wieczoru pojawili się na komisariacie i złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Na szczęście nikt nie został ranny, choć – jak podkreślają policjanci – sytuacja była skrajnie niebezpieczna i mogła zakończyć się tragedią. Śledczy analizują zebrany materiał dowodowy, przesłuchują świadków i ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

Co grozi 25‑latce?

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kobieta może usłyszeć zarzuty dotyczące groźby karalnej, za którą grozi do 3 lat więzienia.

Policja przypomina, że każde takie zdarzenie należy natychmiast zgłaszać – szybka reakcja świadków i rodziców nastolatków pozwoliła uniknąć tragedii.

