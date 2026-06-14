Ludzkie kości wykopane podczas budowy chodnika! Groza w Poznaniu

Wykopano ludzkie kości w Poznaniu. Teren zabezpieczył prokurator i antropolog

Ekipa budowlana w okolicach Naramowic i osiedla Wilczy Młyn natknęła się na makabryczne znalezisko. Drogowcy układający nowy chodnik wydobyli z ziemi ludzkie szczątki. Młodsza aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu potwierdziła, że chodzi o odkrycie „licznych kości pochodzenia ludzkiego” na terenie prowadzonych robót. Czynności na miejscu wykonywali technik kryminalistyki i biegły antropolog, procedurę objął swoim nadzorem prokurator.

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„O całej sprawie powiadomiono też prokuratora, którego decyzją te kości zostały zabezpieczone do Zakładu Medycyny Sądowej do dalszych badań” – poinformowała młodsza aspirant Anna Klój. Teraz śledczy próbują ustalić, jak stare są kości. Czy szkielet stanowi dowód popełnienia zbrodni w minionych latach? Mundurowi nie wykluczają jednak zupełnie innej hipotezy. Poznań skrywa wiele mrocznych tajemnic z przeszłości. Podobne odkrycia miały już tu miejsce. Stolica Wielkopolski w 1945 roku była miejscem krwawych bitew toczonych pomiędzy oddziałami radzieckimi a wycofującą się armią niemiecką pod koniec drugiej wojny światowej.

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