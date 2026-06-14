Ludzkie kości wykopane podczas budowy chodnika! Groza w Poznaniu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-14 18:41

Przerażającego odkrycia dokonali drogowcy podczas prac w Poznaniu. Ekipa zajmująca się układaniem chodnika przy ulicy Wilczy Młyn wykopała z ziemi ludzkie szczątki. Teren zabezpieczyły służby, do pracy przystąpili funkcjonariusze policji, antropolog, technik kryminalistyki i prokurator.

Ludzkie szczątki znalezione podczas prac przy ul. Wilczy Młyn
Autor: Darko Cacic/ Shutterstock

Wykopano ludzkie kości w Poznaniu. Teren zabezpieczył prokurator i antropolog

Ekipa budowlana w okolicach Naramowic i osiedla Wilczy Młyn natknęła się na makabryczne znalezisko. Drogowcy układający nowy chodnik wydobyli z ziemi ludzkie szczątki. Młodsza aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu potwierdziła, że chodzi o odkrycie „licznych kości pochodzenia ludzkiego” na terenie prowadzonych robót. Czynności na miejscu wykonywali technik kryminalistyki i biegły antropolog, procedurę objął swoim nadzorem prokurator.

Sonda
Jak oceniasz komunikację publiczną w Poznaniu?

Tajemnica szczątków z ulicy Wilczy Młyn. Czy to ofiary walk o Poznań w 1945 roku?

„O całej sprawie powiadomiono też prokuratora, którego decyzją te kości zostały zabezpieczone do Zakładu Medycyny Sądowej do dalszych badań” – poinformowała młodsza aspirant Anna Klój. Teraz śledczy próbują ustalić, jak stare są kości. Czy szkielet stanowi dowód popełnienia zbrodni w minionych latach? Mundurowi nie wykluczają jednak zupełnie innej hipotezy. Poznań skrywa wiele mrocznych tajemnic z przeszłości. Podobne odkrycia miały już tu miejsce. Stolica Wielkopolski w 1945 roku była miejscem krwawych bitew toczonych pomiędzy oddziałami radzieckimi a wycofującą się armią niemiecką pod koniec drugiej wojny światowej.

Quiz. Czy poznajesz historyczne budynki w Poznaniu?
Pytanie 1 z 10
Miejsce to na mapie Poznania jest do dziś, jednak wygląda nieco inaczej. Co to za budynek?
Poznań przed wojną
Potworne znalezisko w Lutoryżu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POZNAŃ
LUDZKIE KOŚCI