Trzy konie zginęły w Wielkopolsce! "Porażone prądem"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-14 16:34

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę rano w miejscowości Zalesie w gminie Krzymów w Wielkopolsce. Na wybieg dla koni spadła zerwana linia energetyczna. Trzy zwierzęta zginęły z powodu porażenia prądem. Strażakom udało się jednak uratować kolejne trzy konie i bezpiecznie wyprowadzić je z zagrożonego miejsca.

Koń
Autor: Pezibear/ Pixabay.com

Trzy konie zginęły po zerwaniu linii energetycznej. Strażacy uratowali kolejne zwierzęta

Tragiczne skutki burz i silnego wiatru w Wielkopolsce. W miejscowości Zalesie w gminie Krzymów, w powiecie konińskim, trzy konie zginęły po porażeniu prądem. Do zdarzenia doszło na ogrodzonym wybiegu, gdzie przebywały zwierzęta. Jak poinformowali strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Koninie, „w wyniku zerwanej linii energetycznej trzy konie padły na ogrodzonym wybiegu”. Zgłoszenie wpłynęło do służb o godzinie 9.25. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję i pogotowie energetyczne. Po przyjeździe ratownicy zabezpieczyli teren i ocenili sytuację. Niestety, dla trzech zwierząt było już za późno na ratunek.

Do tragedii doprowadziły trudne warunki pogodowe. Nad Polską przechodzą burze, którym towarzyszy silny wiatr. To właśnie z powodu wichury doszło do zerwania linii energetycznej w Zalesiu. Strażakom udało się jednak zapobiec jeszcze większej tragedii. Na wybiegu znajdowały się także inne zwierzęta. „Ponadto strażakom udało się uratować kolejne trzy konie, które zostały wyprowadzone z wybiegu” – poinformowali ratownicy w komunikacie opublikowanym po akcji w mediach społecznościowych.

Podczas weekendu w Wielkopolsce odnotowano już blisko 200 interwencji związanych z burzami

Na miejscu pracowali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Koninie oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie. W działania zaangażowani byli także policjanci i pracownicy pogotowia energetycznego, którzy zajęli się usunięciem zagrożenia związanego z uszkodzoną linią.

To kolejne skutki gwałtownej pogody, która od kilku dni daje się we znaki mieszkańcom regionu. Jak podają strażacy, tylko podczas weekendu w Wielkopolsce odnotowano już blisko 200 interwencji związanych z burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Ratownicy wyjeżdżali między innymi do zerwanych dachów, połamanych drzew oraz uszkodzonych samochodów. Służby apelują o zachowanie ostrożności podczas burz i niezbliżanie się do zerwanych przewodów energetycznych. Nawet jeśli wyglądają na nieaktywne, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

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