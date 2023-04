Potworna tragedia w Kobylej Górze! W domu znaleziono zwłoki małych dzieci

Piękne łabędzie umierają w męczarniach. Wszystko przez to, że babcie chcą sprawić radość dzieciom. "3 kg w brzuchu"

Potworna tragedia w Kobylej Górze! Z domu znaleziono zwłoki małych dzieci

W czwartkowe (20 kwietnia) wczesne popołudnie ratownicy medyczni dostali wezwanie do jednorodzinnego domu w Kobylej Górze. To, co zastali na miejscu jest przerażające. - Na chwilę obecną mogę tylko poinformować, że odkryto ciała dwóch osób - mówi "Super Expressowi" st. asp. Magdalena Hańdziuk, rzeczniczka prasowa policji w Ostrzeszowie.

Z uzyskanych przez "Super Express" informacji wynika, że są to ciała dwóch dziewczynek w wieku 9 i 13 lat. Jeden z dorosłych domowników został przetransportowany do szpitala. Przy domu lądował helikopter LPR.

- Trwają czynności, które mają wyjaśnić, co tam się wydarzyło - mówi Hańdziuk.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

