Tylko cud ich uratował

Potężny wybuch gazu w Sędzińcu pod Piłą. Cztery osoby ranne, w tym jedna ciężko [ZDJĘCIA]

mrok | ago 10:30

We wsi Sędziniec na północy Wielkopolski runął dom. To wynik wybuchu gazu. W chwili eksplozji w środku było dziesięć osób, w tym aż pięcioro dzieci. To cud, że nikt nie zginął. Jak informuje Eligiusz Komarowski, starosta pilski, cztery osoby są poszkodowane. - Trzy osoby zabrały karetki pogotowia, a z jedną odleciał helikopter LPR - mówi samorządowiec.