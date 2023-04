Maluchy będą zachwycone

Poznań: Wyjątkowy trening na wrotkach pod okiem mistrzyni olimpijskiej! Znamy szczegóły

Niesamowita gratka dla wielbicieli wrotek i rolek. W Poznaniu będzie można potrenować jazdę na nich z polską medalistką olimpijską w łyżwiarstwie szybkim! W środę, czwartek i piątek (19, 20 i 21 kwietnia) Natalia Czerwonka, polska medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, wraz ze swoim sztabem zaprasza na zajęcia z jeżdżenia na wrotkach. – Czekamy na was wszystkich i mam nadzieję, że bardzie was sporo, bo o to, że będziecie się dobrze bawić, jesteśmy spokojni – mówi znakomita była polska łyżwiarka. Wyjątkowy trening pod okiem mistrzyni olimpijskiej