Szokujące doniesienia z Poznania. O sprawie informuje wielkopolska policja. Szczegóły ujawnione przez funkcjonariuszy sprawiają, że włosy stają dęba.

- Wszystko się wydarzyło przed północą. Czterech mężczyzn zamówiło przejazd Uberem - opowiada dziennikarce "Super Expressu" Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Kiedy kierowca przyjechał na miejsce, okazało się jednak, że klienci taksówki nie mieli pokojowych zamiarów. - Wywiązała się awantura i bójka. Kierowca taksówki został pobity a jeden z mężczyzn wsiadł do samochodu i odjechał - opowiada policjant.

Po zgłoszeniu całej sprawy mundurowi od razu zaczęli patrolować okolice. Okazało się, że sprawy rozboju i kradzieży porzucili auto na jednej z ulic. Kierowca natomiast trafił do szpitala. - Teraz jest przesłuchiwany. A my szukamy sprawców - mówi Borowiak i dodaje, że śledczy zabezpieczyli już monitoring. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

