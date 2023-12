Narzeczeni przyjechali do Polski na święta. Już nigdy nie staną na ślubnym kobiercu

Nawet uczniowie, którzy lubią lekcje języka polskiego, na ogół nie przepadają za dyktandami. Ortografia to prawdziwa zmora dla wielu z nas! Nasz język potrafi sprawiać problemy także dorosłym, wykształconym osobom. Razem, osobno czy z łącznikiem? "H" czy "ch"? "Ż" czy "rz"? "Ó" czy "u"? - Jak poprawnie to zapisać? - często zadajemy sobie pytanie. I czasem upewniamy się w słowniku. Lista wyrazów, których pisownia może zaskoczyć, jest bardzo długa. Choć większość z nas zna podstawowe reguły w polskiej ortografii, to często zdarzają się wyjątki.

Przygotowaliśmy dla Was test. Nasz quiz ortograficzny składa się z 15 pytań. Wybraliśmy wyrazy, które często sprawiają Polakom trudności. Zapraszamy do wspólnej zabawy! Ostrzegamy - maksymalną liczbę punktów zdobędą tylko prawdziwi mistrzowie ortografii! Życzymy powodzenia!